Дмитрий Кугрышев: "У меня неплохо получалось в футболе, но тренер настоял на хоккее"

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев подчеркнул в интервью "СЭ", что в детстве у него неплохо получалось играть в футбол. Он действовал на позиции форварда, либо чуть оттянутого.

– Вы как-то сказали, что если бы не пробились в большой спорт, то помогали бы отцу с мебелью.

– Вероятно, все так и было бы. Отец торгует мебелью, и я бы ему помогал.

– Еще знаю, что вы выбирали между футболом и хоккеем.

– Мой тренер готовил и футболистов, и хоккеистов. У меня неплохо получалось в футболе, но он настоял на хоккее.

– Почувствовал?

– Думаю, что все дело в воспитанниках. За всю свою жизнь ни один футболист из его воспитанников не пробился на высокий уровень. А среди хоккеистов был Андрей Коваленко.

– На какой позиции вы играли в футбол?

– Либо чистого форварда, либо чуть оттянутого. У меня неплохо получалось на зеленом поле. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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