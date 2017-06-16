Дмитрий Кугрышев: "Смотреть хоккей с трибуны – то еще испытание"

Новичок "Авангарда" Дмитрий Кугрышев подчеркнул в интервью "СЭ", что у него не было конфликтов с тренерским штабом ЦСКА. По словам хоккеиста, он не проходил в состав по спортивному принципу.

– Сейчас уже можно рассказать, как вас отстранили от команды во время позапрошлого сезона.

– Не было отстранения. Я просто не играл.

– Вас даже не пускали в раздевалку.

– Пускали. Неиграющий состав не приезжает на игру на автобусе, а после матча я мог зайти и пообщаться с партнерами. Я просто не попадал в состав, но никто меня не отправлял в другую раздевалку, как писали тогда. Хотя сама ситуация меня очень сильно угнетала, не спорю.

– Вам объяснили, почему не играете?

– Если вы думаете, что я с кем-то ругался, то такого не было. Никаких споров. Никаких скандалов. Но тренеры требовали от меня другого, а я не мог, по их мнению, этого показать. Что тут сказать – это обычный рабочий момент.

– Вы и в нынешнем плей-офф появились на льду всего два раза.

– Да. И ничего не изменилось. Тренеры видели другой состав, и я просто в него не попадал. Скажу, что в этом году нахождение в запасе далось мне легче. Уже не было таких мучений, хотя смотреть хоккей с трибуны – то еще испытание. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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