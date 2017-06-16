Дмитрий Кугрышев: "Рад, что меня обменяли в "Авангард"

Новичок "Авангарда" Дмитрий Кугрышев подчеркнул в интервью "СЭ", что рад переходу в омский клуб. Он также отметил, что постарается избежать спада после Нового года.

– Что случилось раньше: отставка Дмитрия Квартальнова или ваш обмен в "Авангард"?

– А я не помню.

– Правда что ли?

– Правда. Я был готов к обмену, знал, что это случится. Меня предупредили, что будет переход, и я уже был готов к этому. Так что отставка тренера ЦСКА ушла на второй план.

– Обмен восприняли с облегчением?

– Наверное. Я очень рад, что так получилось.

– К ЦСКА мы еще вернемся. Но вы едете к Андрею Скабелке, который как-то сказал, что у Дмитрия Кугрышева все отлично получается до Нового года. А потом вы теряетесь.

– Он так сказал? Но когда у меня были спады после Нового года? Во второй сезон в "Сибири" я был травмирован и не играл. В ЦСКА? Тоже все было в порядке. Я слышал, что говорили про спады, но не думаю, что такое действительно есть. Тем не менее на всякий случай пообещаю в этот раз после Нового года добавить. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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