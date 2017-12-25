Дмитрий Кугрышев - о победе над "Ак Барсом": "Мы задолжали нашим болельщикам"

Нападающий "Авангарда" Дмитрий Кугрышев считает, что победа над "Ак Барсом" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ может стать толчком к улучшению игры. Форвард омичей отметил, что его команда уверенно смотрелась в игре против казанцев в последние 10 минут третьего периода.

- Мы задолжали нашим болельщикам. Огромное им спасибо, что поддерживают, ведь в последних матчах мы показывали не очень хорошую игру. Будем стараться играть еще лучше. Надеюсь, сегодня был толчок к этому. Сегодня забили все рабочие голы. Я считаю, мы достаточно уверенно играли, повели в счете. Потом были эти два удаления, после которых мы пропустили два гола, плюс в конце второго периода не очень сыграли меньшинство. Это пошатнуло немного. В третьем периоде установка была в первую очередь сравнять счет. У нас это получилось. А потом и еще забили. Считаю, сыграли уверенно последние 10 минут.

- Какие сильные качества отметили у соперника?

- Против Казани всегда тяжело играть. И в то же время интересно. Хорошая, качественная команда, очень быстрая. Они играют в похожем стиле с нами. Нужно догонять их, а то они оторвались. (Анна ЛЕВЧЕНКО)