Дмитрий Кугрышев: "Надеюсь, что "Динамо" – мой клиент"

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев после победы над "Динамо" (5:4Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что важно было одержать над бело-голубыми любую победу.

– Был ли дополнительный настрой на матч с "Динамо" из-за двух поражений в Подольске и Ярославле?

– Конечно, нам хотелось выиграть, потому что после перерыва мы начали не так, как хотелось бы. Было важно одержать любую победу, по буллитам или в дополнительное время.

– Погоня за СКА в турнирной таблице остается актуальной?

– Перед нами стоит задача набрать максимум очков перед плей-офф и подойти к этой стадии в хорошей форме, чтобы все травмированный восстановились. Здесь речь уже идет не о погоне.

– Удивлены тем, что Заливин спасал свою команду, совершая по три сейчас за две секунды?

– Почему я должен быть удивлен? Если человек играет в "Динамо", то он соответствует уровню этого клуба.

– В январе ваша команда выиграла по буллитам у "Динамо", причем забили победный именно вы. Стало быть – это ваш клиент.

– Надеюсь на это. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)