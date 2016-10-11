Дмитрий Кугрышев: "Мы отошли от хоккея, который приносил нам успех"

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев после поражения от "Йокерита" (3:6) подчеркнул, что команде нужно переламывать ситуацию, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Это поражение стало для подопечных Дмитрия Квартальнова третьим кряду.

– Нам надо переламывать ситуацию, и я уверен, что мы начнем это делать со следующей игры, – подчеркнул Кугрышев. – Мы немного потеряли то, над чем работали. Нужно это возвращать, и тогда все наладится.

– Свои голы-красавцы как-то отметите?

– Мы проиграли третий матч подряд, поэтому давайте не будем говорить о моих голах.

– "Йокерит" – самый сильный соперник, с которым вы играли?

– Вы, наверное, заметили, что каждая команда, которая выходит против ЦСКА, стремится показывать свою лучшую игру. Поэтому со всеми приходится непросто. Не могу сказать, что наш сегодняшний соперник был самым сильным из тех, с кем мы играли.

– Они выглядели сильнее, чем в Хельсинки?

– Они всегда играют в своем стиле. И сегодня тоже. Просто мы отошли от того хоккея, который приносил нам успех. Но это не значит, что мы недооцениваем соперников, просто надо переламывать ситуацию. Главное, чтобы болельщики продолжали нас поддерживать. Мы постараемся начать их радовать.