Дмитрий Кугрышев: "Матч с "Динамо" получился самым интересным в сезоне"

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев после победы над "Динамо" (5:4Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что неигровые удаления сбивали его команду. По словам Кугрышева, эта встреча получилась самой интересной в сезоне.

– Давно не пробивал столько буллитов. Первые три попробовал бросить во все точки, а на четвертый раз решил что-то поменять в тактике. Благодаря этому и забил, – рассказал Кугрышев.

– Как оцените игру, в которой ЦСКА вел 3:0, а затем пришлось отыгрываться?

– Первые две шайбы нам забросили в ситуации пять на три. Хотел бы отметить, что в матче было много удалений, причем не игровых, когда мы выкидывали шайбу, когда у нас выходил на площадку шестой игрок. Все это сбивает. Вы видели, что в первом периоде было просто без шансов, играли все время в одной зоне. А такие удаления немного ломают, потому что мы даем шанс другой команде, когда его нет.

– В составе "Динамо" дебютировал вратарь Александр Заливин, которому 26 лет. Ему явно не хватает опыта игры на высоком уровне, но у вашей команды получилось забить ему с игры только один гол больше чем за два периода. Почему?

– Когда он вышел – "Динамо" поймало свою игру. Они хорошо оборонялись: стояли впятером вокруг ворот и ловили шайбы на себя. Ребята старались помогать голкиперу, чтобы шайба не доходила до ворот. Да и он смотрелся уверенно.

– Успел ли вас пожурить главный тренер за что, что по ходу матча растеряли такое большое преимущество?

– Никто нас не журил, наоборот, мы порадовались, потому что это очень важная победа для нас над принципиальным соперником. Мы впервые в сезоне выиграли по буллитам – до этого только проигрывали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)