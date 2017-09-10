Дмитрий Кугрышев: "Думаю, что "Авангард" еще прорвет"

Нападающий "Авангарда" Дмитрий Кугрышев после победы над "Сибирью" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что всегда получает удовольствие от игры в Новосибирске. Он также добавил, что его команде важно добиваться результата в каждой встрече.

– От игры на стадионе в Новосибирске получаешь кайф – полные трибуны, бешеная энергетика, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Кугрышева. – Сколько матчей провел – всегда упорно и тяжело, команда чувствует поддержку.

– Виталий Меньшиков перед матчем сказал, что подобное заводит и соперников.

– Это точно. Неважно, играешь ты в форме "Сибири" или нет, "пахнет хоккеем" уже на подъезде к стадиону, что творится на трибунах – вы сами видели. Благодарен нашим болельщикам, которые приехали таким большим десантом поддержать нас в чужом городе, это было невероятно!

– Почему не получилось забить еще при таком количестве бросков?

– Во-первых, Салак – стабильный и хороший вратарь, но списывать все на это нельзя. Во-вторых, мы сами мало забиваем с начала сезона, надо больше закрывать вратаря и работать, думаю, нас "прорвет" и все будет хорошо.

– Насколько важна победа при такой плотности в таблице? Пусть и в овертайме?

– Победа есть победа, в овертайме или по буллитам – тем более на выезде. Начало сезона только, и все очки важны, хорошо, когда увозим три, но два или одно – тоже надо забирать. Играем первый месяц, впереди матчей еще много, и мы должны добиваться результата в каждом.