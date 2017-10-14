Дмитрий Кугрышев: "Авангард" три периода провел в зоне "Амура" и проиграл"

Нападающий "Авангарда" Дмитрий Кугрышев после матча регулярного чемпионата КХЛ "Амура" (0:1) отметил, что у его команды проблема с реализацией голевых моментов. Форвард также добавил, что "ястребы" сделают работу над ошибками.

– Три периода в их зоне провели и проиграли, – сказал Кугрышев. – Контратака и "Амур" забил. Были моменты, в том числе и стопроцентные. О чем тут еще говорить. Надо их использовать.

– В третьем периоде был и кураж, и подъем. Может все же просто невезение?

– Ну, какое тут невезение? Мы проиграли. Мы должны были всю игру играть в таком ритме, в котором провели последние 15 минут. Повторюсь, три периода в их зоне откатали и не забили.

– Какую-то пользу от этого поражения может команда извлечь?

– Впереди много игр, будем разбирать ошибки, делать выводы и продолжать играть и выигрывать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)