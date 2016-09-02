Дмитрий Космачев: "Куньлунь" - не какая-то дворовая команда"

Защитник "Амура" Дмитрий Космачев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Красной Звезды Куньлунь" (1:2) высоко оценил класс новичка лиги. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Мы владели преимуществом практически всю игру, – приводит официальный сайт "Амура" слова Космачева. – Возможно, нам не хватило свежести после игры с "Адмиралом", которая отняла очень много сил и эмоций. Возможно, именно этого нам чуть-чуть не хватило, чтобы додавить "Куньлунь". Да, на предсезонке матч с "Куньлунем" мы выиграли, но там играют опытные игроки, и из сборной Финляндии, и североамериканцы. Это не какая-то дворовая команда.

В Хабаровске очень хорошие болельщики, всегда шумно нас поддерживают, даже когда мы их не радуем. Как только мы забиваем или выигрываем, поддержка чувствуется сумасшедшая, очень приятно здесь играть, когда за тебя переживает полный дворец.