Дмитрий Коробов: "В первый год в США называли КГБ-шником"

Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов рассказал, как отмечал Новый год во время выступлений в США. Игрок выступал с 2012 по 2014 год в клубе АХЛ "Сиракьюз Кранч", а в сезоне-2013/14 провел 3 поединка в НХЛ в составе "Тампа-Бэй".

– С 25 по 30 декабря американцы официально отдыхают – в это время даже тренировок не было. Поэтому в рождественские выходные получилось съездить развеяться в Нью-Йорк, – цитирует официальный сайт "Динамо" Коробова. – А что касается 31 декабря, в мой первый год на этот день выпал матч, и лишь за 15 минут до Нового года успели с еще одним парнем из команды приехать к нам домой. Хорошо, жена успела все приготовить к празднику. А во второй год из-за игр вообще не получилось отметить.

– А как в целом американцы готовятся к этому празднику?

– Сразу вспомнилось, как в команде играли в "Тайного Санту": пишешь свою фамилию на листке, бросаешь в шапку и перемешиваешь, потом, кого вытянешь, тому и делаешь подарок. Мне достался Кори Конахер, точно не помню, что дарил, но что-то связанное с уткой, потому что у него голос чем-то похож на кряканье.

– А что подарили вам?

– Красную майку с надписью "СССР" и кепку. Вообще в первый год меня и моего товарища называли КГБшниками. В Америке почему-то есть стереотип, что все русскоговорящие люди – бандиты, ну или как-то иначе связаны с криминалом. В общем, к подаркам старались подходить с юмором.