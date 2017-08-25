Дмитрий Казионов: "Толком не видел, как "Динамо" трижды пропустило во втором периоде"

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Казионов после поражения от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ предположил, что счет отражает происходившее на площадке. По словам форварда, он толком не видел, как его команда во втором периоде пропустила три шайбы за короткий промежуток времени.

– Можно ли сказать, что эти три пропущенные шайбы сломали игру вашей команды? – вопрос Казионову.

– В первом периоде мы больше играли в своей зоне, контролировали ситуацию, оборонялись, терпели, но во втором – пропустили три шайбы за короткий промежуток времени. После этого было сложно собраться. Мы постарались, забросили одну шайбу, казалось, можно переломить ситуацию, но снова пропустили.

– Чем объясните этот неудачный отрезок?

– Надо будет смотреть видео и разбираться. Сам толком не видел, как мы пропустили эти три шайбы.

– С ЦСКА вы играли на Кубке мэра Москвы. Это разные команды?

– Чемпионат – это совсем другое. Армейцы сейчас здорово двигаются. У них очень хороший состав.

– Счет отражает происходившее на площадке или "Динамо" не заслуживало столь крупного поражения?

– Соперник много атаковал, забивал. Наверное, все по игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)