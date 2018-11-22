Дмитрий Казионов стал игроком "Северстали"

"Северсталь" в своем официальном Твиттере объявила о подписании контракта с нападающим Дмитрием Казионовым. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.
Дмитрий Казионов пополнил состав ХК "Северсталь". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.– HC Severstal (@severstalclub) 22 ноября 2018 г.
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В минувшем сезоне Казионов выступал за московское "Динамо", провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков.
"Северсталь" занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 очков.
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