18:57 | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Казионов стал игроком "Северстали"

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"Северсталь" в своем официальном Твиттере объявила о подписании контракта с нападающим Дмитрием Казионовым. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

В минувшем сезоне Казионов выступал за московское "Динамо", провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков. 

"Северсталь" занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 очков.

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