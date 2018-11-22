Дмитрий Казионов стал игроком "Северстали"

"Северсталь" в своем официальном Твиттере объявила о подписании контракта с нападающим Дмитрием Казионовым. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

В минувшем сезоне Казионов выступал за московское "Динамо", провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков.

"Северсталь" занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 очков.

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