Дмитрий Казионов: "После 0:2 "Магнитка" максимально собралась, что и дало результат"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Казионов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (4:3) подчекнул, что команда смогла собраться после двух подряд пропущенных шайб. По словам форварда, команде хотелось реабилитироваться после поражения от "Трактора".

– Игра непростая получилась – сами видели, – приводит официальный сайт "Металлурга" слова Казионова. – Первый период проспали, пропустили два гола, но смогли собраться, сравнять счет, выравнять игру. В концовке пропустили, но не бросили играть и забили вновь. Хорошая победа сегодня получилась.

– На чем делали акцент тренеры при подготовке к этому матчу?

– Ну, это уральское дерби, оно всегда непросто складывается. Мы проиграли матч в Челябинске, так что хотелось выиграть.

– Что сказали тренеры в первом перерыве?

– Да особых замечаний не было по этим двум шайбам. Просто старались во втором выйти и выиграть борьбу, движение увеличить, потому что плохо катались.

– Как и в предыдущем матче с "Трактором" переломным стал второй период. Тренеры акцентировали на этом внимание?

– После 0:2 мы максимально собрались, что и дало результат.

– Есть и личная радость – первая шайба в этом сезоне.

– Наконец-то. А вообще, на самом деле, главное, чтобы забивали звеном, командой. Не важно, кто забивает. Ну а то, что забил, – здорово. Надеюсь, и дальше так пойдет.