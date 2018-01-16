Дмитрий Калинин: "Спартак" находится в восьмерке, но расслабляться сейчас нельзя"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин отметил, что команда не должна расслабляться из-за нахождения в зоне плей-офф. Напомним, что красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции и могут попасть в плей-офф впервые с 2011 года.

– Мы сейчас находимся в восьмерке, и это большой плюс для нас. Настроение в команде очень хорошее, верим друг в друга и надеемся, что все сложится удачно, – цитирует ТАСС Калинина. – Это добавляет уверенности игрокам, но расслабляться сейчас нельзя, так как у нас впереди непростой график.