Дмитрий Калинин: "Не вижу проблем в том, что "Спартак" будет делить арену с ЦСКА"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин рассказал, чем занимался во время отпуска, а также подчеркнул: нет никаких проблем в том, что в следующем сезоне "Спартак" будет делить арену с ЦСКА.



- Отпуск провёл с семьей дома в Подмосковье. Сколько килограммов скинул? Да я и не набирал, - цитирует Калинина официальный сайт "Спартака". - К сезону начал готовиться в отпуске. Крутил велосипед, бегал на природе. Затем постепенно увеличивал нагрузки и занимался с тренером.



Давно уже научился чувствовать свой организм – когда добавить, когда увеличить нагрузки. Но самостоятельная подготовка летом хороша тем, что можешь взять выходной в любой момент.



Стал ли "Спартак" сильнее? Не люблю отвечать на подобные вопросы. Сезон начнется, и он все покажет. Поживем – увидим. Не надо забегать вперёд. Из новичков выделю Илью Зубова и Андрея Кутейкина, с которыми мы вместе играли.



Не вижу никаких проблем в том, что в следующем сезоне "Спартак" будет делить арену с ЦСКА. Главное, чтобы было комфортно болельщикам. Нас, хоккеистов, там всё устраивает.