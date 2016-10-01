Дмитрий Калинин: "Куньлунь" подтвердил, что является хорошей командой"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин после поражения от "Куньлуня" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на нехватку хладнокровия. Также он отдал должное сопернику, особенно выделив вратаря китайцев Андрея Макарова.

– Как себя чувствуете? Сегодня вы провели первый матч после длительного перерыва, связанного с травмой. Все-таки пропустили около трех недель.

– Все в порядке. Меня хорошо подготовили, я потренировался. Физически чувствую себя нормально.

– Что скажете о встрече с "Куньлунем"?

– Я считаю, что мы неплохо ее провели. Во втором периоде потеряли концентрацию на пару смен, чем и воспользовался соперник. Китайская команда забросила шайбу, а мы, к сожалению, не смогли этого сделать и отыграться.

– "Спартак" перебросал соперника в несколько раз, но так и не забил. Вратарь у них был настолько хорош, или у вашей команды что-то не ладилось?

– Трудно сказать. Нам не хватило хладнокровия, где-то была спешка. К тому же их вратарь отлично сыграл, нужно отдать ему должное.

– Андрей Макаров наверняка обиделся, что его отправили из "Спартака" в "Куньлунь".

– Не знаю, надо у него спросить.

– "Спартаку" было сложно играть без двух ведущих хоккеистов?

– Да нет. Сыграли-то мы неплохо, просто не смогли воспользоваться своими шансами. Сейчас немного отдохнем, а дальше нас ждет тяжелая поездка теперь уже к ним в гости.

– Какое впечатление произвел китайский клуб?

– "Куньлунь" – хорошая, быстрая и мобильная команда, что сегодня и подтвердилось. Мы с ними уже встречались на предсезонке. Было тяжело. У них достаточно опытных игроков, которые выступали в сборной Финляндии, есть ребята постарше, тот же Алексей Поникаровский.

– Вы знали, что в Китае сегодня большой праздник – день образования страны?

– Нет, не знал.

– Получается, он перекрыл день рождения генерального менеджера "Спартака" Алексея Жамнова.

– К сожалению, у нас не получилось преподнести подарок Жамнову. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)