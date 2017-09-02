Дмитрий Калинин: "Игра против СКА? Ничего особенного, обычный регулярный матч"

Защитник "Спартак" Дмитрий Калинин после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (1:0 Б) отметил, что все команды находятся в одинаковых условиях. Калинин подчеркнул, что в следующей игре против СКА команда будет настроена на победу.

– Что случилось с Радилом, который пропал после первого периода?

– Он получил небольшое повреждение. Пока не ясно, что конкретно у него.

– Чувствовалось, что команда не успела освоиться, все-таки шестая арена за двенадцать дней.

– Да, уже становится нелегко. Но ничего страшного. Все команды находятся примерно в одних условиях.

– "Динамо" было сильнее, по сравнению с другими соперниками?

– "Динамо" играло просто и строго в обороне. Но и мы старались действовать осмотрительно. Матч показал, что никто не забил, хотя и у нас, и у них были моменты. Нам немного повезло в серии буллитов.

– Следующий матч у "Спартака" со СКА. Для вас это что-то значит?

– Ничего особенного, обычный регулярный матч. Понятно, что они – чемпионы, но настрой у нас все равно будет на победу.

– Защита выдержит, ведь у СКА очень сильное нападение?

– Это отличный тест для нас. У этой команды нет слабых мест. Все звенья у них очень хорошие. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)