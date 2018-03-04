Дмитрий Калинин: "ЦСКА - один из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина"

Капитан "Спартака" Дмитрий Калинин в интервью "Известиям" назвал ЦСКА одним из главных фаворитов Кубка Гагарина. Красно-белым в первом раунде плей-офф КХЛ предстоит сыграть с армейцами. Первый матч серии состоится сегодня, 4 марта.

– Что скажете о нынешнем ЦСКА?

– Это один из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина. Будет очень непросто, но мы готовы дать им бой.

– Несколько игроков-армейцев за неделю до старта серии выиграли Олимпиаду в составе нашей сборной и совершили дальний перелет из Кореи. К матчам с вами они успеют физически и эмоционально восстановиться?

– Я не знаю, как они себя чувствуют. Наоборот, думаю, что эмоции от олимпийского золота сделают ЦСКА еще более мотивированными. Но мы будем пытаться показывать свой максимум в каждой игре. Любого соперника можно обыграть – и ЦСКА, и СКА. Максимальная задача у нас – пройти как можно дальше в плей-офф.