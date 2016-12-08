Дмитрий Калинин: "Без ошибок никуда, но в плей-офф попадать надо"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что призывы болельщиков с трибун к попаданию в плей-офф помогли его команде победить в концовке игры, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Напомним, московский клуб вырвал победу, забросив две шайбы на последней минуте третьего периода.

– Как команда восприняла пассаж с трибун: "Мы хотим в плей-офф"?

– Если честно, я даже не слышал его, потому что был весь в игре. Думаю, что ребята слышали, и это помогло выстоять в концовке и победить.

– Скоро у команды будет перерыв – осталась одна игра. Пауза пойдет "Спартаку" на пользу?

– Думаю, пойдет, но остался еще один матч, в котором мы должны победить.

– Ваш одноклубник Константин Глазачев сказал, что ему не понравилась игра по содержанию. Какой она показалась вам?

– Самое главное, что удалось победить. Но без ошибок никуда. Надо попадать в плей-офф. Все достаточно взрослые и понимают, насколько все серьезно.