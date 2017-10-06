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00:34 | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Кагарлицкий: "Оплатить штраф Гулявцева - командное решение"


Капитан "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий заявил, что инициатором идеи оплатить штраф главного тренера команды Александра Гулявцева была вся команда. Напомним, что КХЛ наказала специалиста на 300 тысяч рублей за критику арбитров.

– Это было коллегиальное решение, – цитирует "Р-Спорт" Кагарлицкого. – Это не то, что я был инициатором. Не знаю, как это все прошло в прессу. Я не говорил это для публикации, но раз это вышло за пределы раздевалки, то можно сказать: это было решение именно команды. У нас есть ребята постарше, и мы все вместе приняли такое решение.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171006/1126777019.html

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Материалы других СМИ
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