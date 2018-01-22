Дмитрий Кагарлицкий - о победе над "Спартаком": "Два очка по такой упорной игре - хороший результат"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий считает, что команда успеет подготовиться к матчам против лидеров КХЛ СКА и ЦСКА, которые состоятся после паузы на Олимпийские игры. Сегодня, 22 января, череповчане на выезде обыграли "Спартак" (4:3 ОТ).

– Хотелось бы взять три очка, но и два по такой упорной и интересной игре тоже хороший результат для нас, - отметил Кагарлицкий.

– Впереди у "Северстали" после олимпийской паузы два матча с ЦСКА и СКА. Будет ли для вашей команды этот перерыв плюсом?

– В КХЛ не бывает плюсов, когда играешь с ЦСКА и СКА. Но большинство их ребят будет задействовано в олимпийской сборной. Возможно, приедут из Кореи уставшими. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к этим играм. Нам отступать некуда. Будем готовы на 100 процентов дать бой.

– Удивились победе "Динамо" в Санкт-Петербурге?

– Пацаны сражаются. Им тоже отступать некуда. Я игру не смотрел, знаю только, что СКА по ходу встречи вел в счете два раза. Конечно, хотелось быть уже в зоне плей-офф и месте на пятом. Тем интереснее будет концовка чемпионата и для нас, и для зрителей.

– Готовы услышать свою фамилию 25 января во время объявления состава сборной на Олимпиаду?

– Об этом не думаю. Вызова никакого не приходило. Пригласят – всегда готов приехать. Я делаю свою работу, а дальше решает тренерский штаб.

– Команду сплотило меньшинство, когда вы отбились?

– Да, хотя удаление было сомнительным. Мы могли выиграть и в основное время. В третьем периоде были хорошие моменты. Окажись я, например, расторопнее не пятаке за минуту до конца.

– Гудачек сильно расстроился, что его не вызвали в сборную Словакии на Олимпиаду?

– Конечно. Он проделал очень большую работу в сезоне, очень старался. Юлиус – один из лучших словацких вратарей. Единственный, кто играет в КХЛ. Я не знаю, как тренерский штаб принимал решение. Надеюсь, там знают, что делают. Для нас будет лучше, если Гудачек останется готовиться к решающим матчам сезона вместе с остальной командой. (Михаил ЗИСЛИС)