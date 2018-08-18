Дмитрий Кагарлицкий: "На пик формы лучше выйти к началу сентября"

Новичок "Динамо" нападающий Дмитрий Кагарлицкий отметил, что игроки команды выйдут на пик формы к началу регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард перешел в "Динамо" из "Северстали". В прошлом сезоне он стал обладателем "Золотого шлема" - приза, который вручается вратарю, двум защитникам, трем нападающим команд КХЛ, набравшим наибольшее количество голосов по итогам опроса главных тренеров команд.

- Адаптация не так легко проходит. Дело не в том, что как-то не так приняли, просто лично для меня перемены оказались непростыми, - цитирует ТАСС Кагарлицкого. - Кубок мэра будет приближен к регулярному чемпионату, и там уже будет ясно. У меня каждый год в августе примерно одно и то же состояние. Я не переживаю - знаю, что каждый год я плавно подхожу к сезону. На пик формы лучше выйти к началу сентября.



