Дмитрий Кагарлицкий: "Могу сказать, что у Владимира Воробьева и Владимира Крикунова разная система работы"

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий рассказал о работе с тренером Владимиром Крикуновым, который был назначен в октябре. По его словам, изменилась и тактика, и тренировочный процесс.

– Что произошло с "Динамо" в стартовом отрезке сезона?

– Мы много работали, старались, провели очень хорошую предсезонку, но результат не приходил. Сложно ответить так сразу и выделить одну причину, - сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту КХЛ.

– Тогда вопрос полегче: как удалось преодолеть ту черную полосу?

– Все приходит через работу, ее стало еще больше. Плюс точечные усиления – они и вернули нас в зону плей-офф. Ну, и притерлись друг к другу со временем, в звеньях появилась необходимая химия. По сути летом в "Динамо" собрали новую команду и требовалось терпение, чтобы она начала давать результат. Хотя он должен был прийти гораздо раньше.

– Что поменял Владимир Крикунов?

– Очень много чего: изменилась и тактика, и тренировочный процесс. Сейчас можно сравнивать и могу сказать, что у Владимира Воробьева и Владимира Крикунова разная система работы.

– Льстит то, что и при прошлом главном тренере, и при нынешнем вы выходите в первом звене, в большинстве? Остались лидером, несмотря на тренерскую перестановку.

– Как показал матч с "Северсталью", у нас есть много ребят, способных забросить шайбу, набрать очки. Да, наше звено получает чуть больше времени, но это накладывает и дополнительную ответственность. Например, до этого мы не забивали два матча подряд. Наверное, именно наших голов и не хватило в играх со СКА и "Витязем".

Все о КХЛ – здесь