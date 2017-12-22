Дмитрий Кагарлицкий: "Люди реально переживают за "Северсталь". Раньше такого не было"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий отметил, что удивлен информацией о возможном исключении клуба из КХЛ, так как интерес болельщиков к команде вырос в последнее время.

– Совсем недавно вы были на пятом месте в турнирной таблице, а сейчас ушли на перерыв вне зоны в плей-офф. Почему так все изменилось за полтора месяца?

– Были крайне неудачные матчи, – сказал Кагарлицкой. – Причем, я не скажу, что мы как-то плохо готовились к играм, не настраивались. Наоборот, все прекрасно понимают ответственность, готовятся. Но победы ушли. Но все было не так.

– Что не так?

– Удача отвернулась. Я не шучу, но иначе и объяснить нельзя. Вплоть до того, что шайба отскакивала совершенно по-другому, чем обычно. Но я не исключаю, что мы не справились с "медными трубами" после того, как зашли на пятое место. Огонь и воду прошли, а с трубами не справились.

– Слышали новости, что "Северсталь" все-таки под угрозой исключения из лиги?

– Слышал и то, что директор клуба Алексей Кознев попросил формулу расчета рейтинга, чтобы понять, в чем именно мы уступаем другим командам. Клуб стал совершенно другим, отношение к команде совершенно иное, финансовых проблем у нас нет, зрители ходят и переживают.

– Вы так часто стали ходить на местный комбинат, что иногда кажется, что вы туда работать устроитесь.

– Я бы на БЕЛАЗе ездил. Пока не удалось попробовать, как эта машина работает, но внутри сидел. Кабина огромная, стереосистема отличная. Кстати, про эти походы на комбинат хочу рассказать. Мы же там каждый год бываем. И мне есть с чем сравнивать. Сейчас люди реально переживают за команду, интересуются, болеют. Раньше такого не было. Уже в середине сезона было понятно, что мы не попадаем в плей-офф, у всех была апатия. Но теперь все совсем иначе.