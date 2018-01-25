16:41 | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Кагарлицкий: "Игроки "Северстали" прижаты к скале как спартанцы. Отступать некуда"


Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий отметил, что команда находится в напряжении в связи с плотной борьбой за выход в плей-офф КХЛ. Форвард подчеркнул, что игроки не намерены сдаваться.

– У нас нервы на пределе еще с середины чемпионата, – цитирует пресс-служба КХЛ Кагарлицкого. – Мы же летаем с шестого на девятое место в конференции и обратно. Теперь как спартанцы прижаты к скале. Отступать некуда. Ночами не спишь, обо всем думаешь. А так хочется поспать спокойно, с чувством выполненного долга!

"Северсталь" с 79-ю очками после 54 матчей занимает 9-е место в Западной конференции КХЛ. До зоны плей-офф череповецкой команде не хватает одного очка.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/01/25/378015.html

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Материалы других СМИ
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