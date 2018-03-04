Дмитрий Кагарлицкий: "Играл против Германии в этом сезоне. "Северсталь" ничуть не хуже"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий сравнил свою команду с серебряным призером Олимпиады – сборной Германией.

– Игорь Гераськин выразил уверенность в том, что "Северсталь" сильнее сборной Германии. Вы как думаете?

– Я в этом году играл за олимпийскую сборную России против немцев, и, в принципе, считаю, что "Северсталь" выглядела бы как минимум ничуть не хуже. Если говорить о той сборной, против которой я играл. На Олимпиаде не был, судить не могу. Но думаю, что игра как минимум была бы равная. А вполне возможно, мы могли бы и победить. (Игорь ЕРОНКО)