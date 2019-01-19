Дмитрий Кагарлицкий: "Бегаю быстро, наверное, сказывается "физика" Крикунова

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий рассказал, за счет чего он выиграл в конкурсе "Круг на скорость" на Матче звезд КХЛ.

– Мог ли побить рекорд Лисина? Наверное, да, но чего-то не хватило. Чего именно – выбирайте любой вариант, - приводит слова форварда официальный сайт лиги. - А вообще, я бегаю быстро, передачи отдаю тоже быстро. Ем вот только медленно. Сегодня бежалось, вроде бы, хорошо. Наверное, сказывается "физика" Владимира Крикунова. Баллоны и все прочее. На весь сезон хватит! Самый быстрый игрок из тех, кого я видел – Павел Буре, он мой кумир! Кто лучше настраивает – Воробьев или Кларк? Пока не было возможности узнать, завтра выяснится. А вот капитан, Гудачек, нас действительно настраивал, говорил, что надо выиграть. Именно выиграть, а не потусоваться, раз уж приехал. Отношения в раздевалке отличные, мы все на позитиве, давно друг друга знаем. ​

Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани на "Татнефть Арене". Сегодня же там проходит мастер-шоу с участием лучших игроков лиги.