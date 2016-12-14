Дмитрий Чернышенко: "Я бы ввел жесткий потолок зарплат и финансовый fair play в КХЛ"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что на данный момент сложно говорить о стратегии ужесточения требования к клубам, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, данный проект затронет все хоккейное сообщество, поэтому будет разрабатываться с Федерацией хоккея России (ФХР) и Министерством спорта.

- Будут ли в новой стратегии лиги ужесточены требования к клубам? И может ли это привести к сокращению клубов в КХЛ? - вопрос Чернышенко.

- Очень часто муссируются разные домыслы по поводу того, сколько будет клубов сокращено, какие это будут клубы. Стратегия - очень серьезный документ, который будет разрабатываться совместно с ФХР и Минспорта, поскольку любые изменения в лиге затронут все хоккейное сообщество. Поэтому сейчас какие-то прогнозы делать даже мне, как руководителю лиги, не с руки. Решение будет коллегиальным.

- Может ли КХЛ ввести жесткий потолок зарплат?

- Я лично, если бы меня кто-то спросил, ввел бы и жесткий потолок и финансовый fair play. В настоящий момент потолок у нас мягкий, что, безусловно, дает определенный доход, но и определенное отношение. Однако должен сказать, что планомерное снижение потолка зарплат даже пока мягкого приносит результаты. Мы с миллиарда и 50 миллионов опустились до 950 миллионов. Считаю, что есть еще серьезный потенциал для того, чтобы гармонизировать наши зарплаты, принести в соответствие с качеством и уровнем игры хоккеистов. Это относится к середнячкам, я бы так сказал. По статистике можно посмотреть, кто какой вклад носит в качество создаваемого продукта, и уже принимать решение о том, насколько справедлива компенсация того или иного игрока, особенно сравнивая с европейским и американским рынком.