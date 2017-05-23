Дмитрий Чернышенко: "Возможно, КХЛ будет принимать непопулярные решения, а клубы будут искать возможность играть в других лигах"

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что можно уменьшить потолок зарплат в лиге. По его словам, это непопулярное решение, но оно поможет увеличить прибыль КХЛ.

- Лига третий год зарабатывает деньги и показывает прибыль, - отметил Чернышенко. - Но бюджеты клубов на 52 процента зависят от государственного финансирования, хотя не все клубы рационально расходуют средства. Сейчас мы активно привлекаем сильные клубы с новых рынков. Пример китайского клуба "Куньлунь" расширил наши маркетинговые возможности.

Мы должны с нашим продуктом зарабатывать на азиатских и европейских рынках. Мы это делаем, телеправа на показ матчей КХЛ проданы в 28 стран, нужно расширять это количество. Но в то же время можно и снижать затраты - к примеру, уменьшать потолок зарплат. И мы последовательно это делаем. Завтра на совете директоров мы будем обсуждать это и, возможно, принимать непопулярные решения.

Некоторые клубы, возможно, после этого будут искать возможность играть в других лигах. Но в целом это будет приводить к высвобождению миллиардов рублей. Эти средства можно будет направить на подготовку спортивного резерва сборных. Конечно, под контролем ФХР и с их участием. (Елена СОБОЛЬ)