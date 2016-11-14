12:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Вопрос лимита не должен решаться на конфронтационном уровне"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что вопрос лимита на легионеров в лиге должен решаться бесконфликтным образом. В текущем сезоне клубы могут заявлять на матчи не больше 5 иностранцев.

- Решение этого вопроса должно носить двусторонний характер, поскольку мы делаем одно общее дело, - цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. - Мы не хотим возвращаться в те времена, когда вопрос лимита решался на конфронтационном уровне. Лига должна иметь четкое представление о видении федерации и совместно с клубами найти устраивающий все стороны вариант лимита. От себя добавлю, что текущий лимит на данный момент представляется оптимальным. Если возникнет необходимость, то в дальнейшем мы можем вернуться к рассмотрению других возможных вариантов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161114/1112222319.html

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