Дмитрий Чернышенко: "Внешнее финансирование бюджетов клубов составляет 86 процентов"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги рассказал о коммерческой составляющей жизни клубов КХЛ. Он отметил необходимость снижения господдержки в финансировании команд.

– Основные доходы клубов идут от спонсоров, продажи билетов, сувениров, доходы от точек питания, – сказал Чернышенко. – Доходы от коммерческой деятельности – это 14 процентов от доходов всех клубов. Это то, что они зарабатывают на болельщиках. 86 процентов – внешнее финансирование, которое в зависимости от клуба бывает разным: есть частные инвесторы, а бывают клубы с региональными, муниципальными бюджетами. Размер финансового участия бюджетных денег в клубах составляет 52 процента.

Отмечу, что больше половины нам платит государство. Мы решаем задачу, как увеличивать доходы, чтобы снижать господдержку. Чтобы лига была коммерчески эффективна, нужно сокращать расходы и наращивать доходы. Переложить это на болельщиков, как в североамериканских лигах, было бы заманчиво, но вы знаете, что у нас есть большая разница, например, по вместимости арен. У нас средняя вместимость около восьми тысяч. Стоимость билетов тоже разная. Мы не можем сразу повысить стоимость билетов, для этого нет экономических предпосылок. У нас только 34 доллара люди тратят в месяц на развлечения. В Америке – 260 долларов. Похожая ситуация и с потреблением платного контента за просмотры или по подпискам. У нас нет привычки платить за него. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)