13:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Вместе с ФХР рассмотрим возможность участия в Лиге чемпионов"

0
0
0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что вместе с ФХР лига рассматривает вариант участия в Лиге чемпионов, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Обновленный турнир дал старт с сезона-2014/15, и в нем не участвуют клубы из КХЛ.

– Поскольку я сказал, что мы разрабатываем новую семилетнюю стратегию, совместно с ФХР мы такую возможность – участия в Лиге чемпионов ИИХФ – рассмотрим, – сказал Чернышенко. – Поскольку мы не в вакууме и являемся лидером европейского хоккея. Но ставим во главу угла наши национальные интересы.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ