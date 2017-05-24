Дмитрий Чернышенко: "Успехи воспитанников из Новокузнецка были достигнуты не с "Кузней"

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета директоров лиги отметил, что школа новокузнецкого "Металлурга" продолжит работать и готовить кадры. Сегодня стало известно о том, что "Кузня" исключена из чемпионата КХЛ.

– Успехи воспитанников из Новокузнецка были достигнуты не с "Кузней", - отметил Чернышенко. - Школа продолжит готовить таланты. Лиге нужна лучшая конкурентная среда. Сожалеем, что такая реакция, но даже смена менеджмента не помогла спасти ситуацию.

Напомним, что "Кузня" выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат команды – 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12. (Евгений БЕЛОУСОВ)