Дмитрий Чернышенко: "У КХЛ не было цели недоплачивать нашим игрокам"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в последние годы лига показывает стабильный финансовый рост. По его словам, это говорит о том, что продукт становится более качественным.

- Три последних сезона мы показывали стабильный финансовый рост. Мы видим, что лига больше зарабатывает, значит, продукт становится лучше, - приводит "Коммерсант" слова Чернышенко. - А это - отражение здоровья и самих клубов. Значит, и у них тоже ситуация улучшается. Поскольку эта стратегия была уже полностью выполнена, нам понадобилось разрабатывать новую.

Если предыдущая делалась собственными силами внутри лиги, то при подготовке следующей, охватывающей период с 2017 по 2023 год, из-за того, что потребовался анализ огромного объема информации, мы прибегли к внешней экспертизе, в том числе и финансовым консультантам, которые являются аудиторами других больших международных лиг, в частности Национальной хоккейной лиги. На уровне больших данных у нас появлялась статистическая информация, чтобы мы могли сравнивать ключевые параметры здоровья лиги: среднюю зарплату игроков, посещаемость арен, источники финансирования и так далее.

В какой-то момент стало понятно, что находиться в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, больше невозможно. Эскалация бюджетов клубов, большое количество "переплаченных" игроков - все это приводило к перегреву рынка, к неадекватным клубным затратам.

- И КХЛ посчитала, что решить эту проблему можно с помощью понижения потолка зарплат, экономии на контрактах хоккеистов?

- Почти половина затрат клубов - это затраты на фонд оплаты труда. Если у нас больше 80 процентов игроков переоценены раза в два минимум, то вот и источник оптимизации… При этом подчеркну: цели сосредоточиться на том, чтобы недоплачивать нашим игрокам, не было. Была цель привести финансовые параметры лиги и клубов в соответствие с текущими рыночными реалиями, а не с ажиотажным спросом или личными амбициями.

Помимо этого, вы помните, было поручение президента, которое, если сформулировать его коротко, заключалось в том, чтобы прекратить ярмарку тщеславия и слезть с иглы государственного финансирования. Отсюда вытекали три задачи. Это - повышение спортивного уровня лиги, повышение коммерческого потенциала клубов и снижение доли государственного участия в финансировании клубов. Они послужили краеугольным камнем для создания новой стратегии, которую мы представили после окончания прошлого сезона членам совета директоров и которую они единогласно приняли.