Дмитрий Чернышенко: "С тем, что "Спартак" и ЦСКА играют на одной арене, придется мириться минимум сезон"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал переезд ЦСКА на арену "Парка легенд". В новом сезоне стадион будет называться "Арена ЦСКА", помимо армейцев, на нем также играет "Спартак".

– Поздравляем ЦСКА с переездом на новую домашнюю арену. Давно этот клуб заслуживал такой дворец, – сказал Чернышенко. – Есть определенные нюансы, связанные с тем, что на арене будет также играть "Спартак". Как минимум один сезон придется с этим мириться – нет чьей-то вины, что стадион теперь назван именем другой команды. Кому-то это не понравилось, но один сезон надо потерпеть, находить компромиссы. Надеюсь, потом у "Спартака" появится своя собственная арена. В "Сокольниках" пока не успеют сделать, но у клуба, уверен, есть и другие варианты. Призываю не поджигать эту тему. Болельщики ЦСКА и "Спартака" преданы своему бренду, но уже был опыт, когда клубы делят площадку и никого не обижают, как у нас принято в хоккейной семье. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)