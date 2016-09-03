13:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Решения о целесообразности создания антидопинговой лаборатории в КХЛ нет"

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Решения о целесообразности создания в КХЛ собственной антидопинговой лаборатории в настоящий момент нет. Об этом сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко. По его словам, КХЛ будет решать вопрос, исходя из позиции России, которая будет выработана при участии независимой комиссии ОКР.

- Инициативы такого рода действительно обсуждались в прошлом, но решения о целесообразности создания в лиге собственной допинговой лаборатории принято не было, - цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. - Сейчас такой период в жизни нашей страны, когда Россия должна определиться со своим отношением к антидопинговому вопросу. Вы знаете, что создана независимая комиссия Олимпийского комитета России под руководством Виталия Смирнова, она как раз и призвана сформировать эту повестку.

КХЛ как организация, работающая в юрисдикции Российской Федерации, будет руководствоваться решениями, которые будут приняты нашей страной. Когда они будут приняты – тогда, возможно, мы вернемся к этому вопросу. Отмечу, что со своей стороны лига обязательно внесет предложения для обсуждения членами независимой комиссии ОКР.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160903/1061323000.html

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