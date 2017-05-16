Дмитрий Чернышенко: "Разница между богатыми и бедными клубами КХЛ достигает восьмикратного размера"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что посещаемость некоторых матчей в регулярном чемпионате портит лиге всю статистику. Также руководитель отметил, что между богатыми и бедными клубами слишком большая разница и ситуацию нужно менять.

– Есть клубы, которые финансируются из государственных источников, и, несмотря на это, не добиваются успехов в чемпионате, – сказал Чернышенко. – Нужно ответить на вопрос: почему клубы, которые собирают большое количество зрителей, должны, по сути, терпеть ситуацию, при которой клубы-аутсайдеры тянут вниз всю эффективность лиги. Тот доход, который можно было получать от матчей, ниже затрат, которые идут от проведения матчей.

Дерби – это три процента игр в регулярном чемпионате, они собирают в среднем более полумиллиона человек за матч. Это неплохая цифра. Некоторые игры мы не показываем на телеканалах. Посещаемость этих матчей портит нам всю статистику. Возникает вопрос: что делать? Разница между самыми богатыми и бедными клубами достигает восьмикратного размера. Нужно оздоровлять ситуацию. Работать над повышением доходов клубов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)