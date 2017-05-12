Дмитрий Чернышенко: "Предпосылок для пересмотра решения по Рыспаеву пока нет"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что предпосылок для пересмотра решения по дисквалификации защитника "Барыса" Дамира Рыспаева на данный момент нет.

КХЛ в августе 2016 года бессрочно дисквалифицировала Рыспаева за его поведение в предсезонном матче с "Куньлунем". Защитник "Барыса" бросился с кулаками на игроков соперника и нанес травму словаку Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. В результате главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов увел команду с площадки, китайскому клубу засчитали техническое поражение. Позже Рыспаев написал письмо Чернышенко и председателю СДК КХЛ Валерию Каменскому с просьбой пересмотреть данное решение.

– Простить, наверное, могут родители сына, который в чем-то провинился, а лига, дисциплинарный комитет наложил пожизненную дисквалификацию для Рыспаева за его неспортивное поведение, – цитирует Р-Спорт Чернышенко. – Поскольку поведение, которое он продемонстрировал в том самом матче с "Куньлунем", не соответствует стандартам ни международной федерации хоккея, ни КХЛ. Я думаю, никто не будет с этим спорить. Это не было традиционной добавляющей интереса к хоккейным матчам схваткой, к сожалению, это можно было оценивать совершенно по-другому. Поэтому пока предпосылок для того, чтобы дисциплинарный комитет пересмотрел свое решение, особенно, судя по поведению, которое продолжает демонстрировать этот игрок, я не вижу.

В хоккее не место таким проявлениям своих бойцовских качеств. Поэтому, наверное, нужно в каких-то других лигах себя пробовать. Я знаю, что у вас тут и Fight Nights проходят, и, может быть, он с более подготовленными соперниками мог бы демонстрировать свои возможности, а не на льду.