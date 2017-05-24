Дмитрий Чернышенко: "Политика легионеров не дает возможности слабым клубам развиваться"

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига рассматривает несколько команд, которые могут стать новичками турнира. Он отметил, что на смену слабым клубам должны прийти иностранные. Сегодня на совете директоров КХЛ было принято решение исключить из числа участников "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург", передает спецкор "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.
– Новички – у нас есть несколько кандидатов, – сказал Чернышенко. – Есть клубы из традиционных и новых стран. Есть большой интерес из Азии. У нас международная лига продолжает развиваться с международным вектором. Слабые клубы, не несущие привлекательности лиге, нужно заменять на иностранные. Политика легионеров, которой мы следуем, не дает возможности слабым клубам развиваться.
Olimp444
Единственный плюс который можно найти в этом шакальном решении, что молодые пацаны сразу будет уезжать в северную Америку как проворов. И лет через 7-8 ска некому будет скупать. Тогда они уберут лимит на легионеров. Ну а там да и сейчас зритель сам уже должен решать ходить на это убожество или не
18:50
Thomas_Boy_
Я просто не верю своим глазам...)))))) Хотя это же Россия, чему удивляться...)))
17:45
Medved.
флюгер откровенный, как сверху сказали так и лает
17:43
Джон....Сильвер
Спасибо вам господа за развитие иностранного хоккея! А российский зритель пошел к чертям собачьим и пусть радуется, что пока сборная еще бронзовая! С таким подходом скоро с белорусами за выживание будем бороться!
17:36