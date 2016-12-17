Дмитрий Чернышенко: "Победитель Лиги чемпионов мог бы "помериться клюшками" с клубами КХЛ"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига по-прежнему не рассматривает вариант с участием своих клубов в Лиге чемпионов, однако предложил иной вариант встречи команд. Обновленный турнир дал старт с сезона-2014/15, и в нем не участвуют клубы из КХЛ.

– В вопросе отношений с Лигой чемпионов нам нужно искать компромисс, искать баланс, – цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. – Ранее предлагавшиеся той стороной варианты нам не подходят. Оптимально было бы, чтобы победитель Лиги чемпионов приехал и проверил свой уровень в матчах с нашими клубами, померился бы клюшками. Думаю, это вызовет интерес.