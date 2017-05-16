Дмитрий Чернышенко: "Оптимальное количество клубов в КХЛ – 24"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что оптимальное количество клубов в лиге – 24. Он добавил, что оптимизация состава позволит решить вопрос сокращения расходов, которые идут на компенсации игрокам.

– Оптимальное количество клубов лиги – 24, – сказал Чернышенко. – Это количество математически рассчитано. Мы понимаем, что пересмотр числа клубов и оптимизация состава позволят решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам. Будет стимулирован рынок труда, квалифицированных игроков сейчас на такое количество клубов лиги недостаточно. Расходы на зарплатные ведомости к седьмому сезону мы могли бы сократиться на 43 процента. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)