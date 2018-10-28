Дмитрий Чернышенко: "Окно в Европу расширяется. Следите за дальнейшими объявлениями"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на матче чемпионата КХЛ "Слован" – СКА, состоявшемся в Вене, рассказал о перспективах матчей в Европе и европейской экспансии КХЛ.

– Проект по проведению вынесенных матчей удается. Мы видим большой интерес к ним в Европе. Вся пресса в Австрии и других странах позитивно отреагировала на первую игру, состоявшуюся в Вене в пятницу. Сейчас мы видим полные трибуны – это самое главное. На два матча было продано более 11 тысяч билетов. Это говорит о большом интересе, посещаемость выше, чем на домашние игры "Вены Кэпиталз". Перспективы видны хорошее, окно в Европу расширяется. Следите за дальнейшими объявлениями.

– Насколько хороша идея совершить экспансию КХЛ в Австрию?

– Я читаю все комментарии в СМИ, принятие решения основывалось на многих критериях. Не только удобная логистика имела значение. Вена – культурная столица Европы, где всегда большее количество туристов, что тоже сыграло свою роль. Это было общее решение по продвижению интересов лиги в Европу. Есть и восточное направление.

– Допускаете вариант, при котором "Слован" часть матчей будет проводить в Вене?

– Нет, это мы не обсуждали. "Слован" продолжит играть у себя в Братиславе. Вопрос о том, в каком направлении будет расширяться лига, будет ли это Австрия – дело не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.

– В последние месяцы в слухах фигурировали разные варианты, например, Франция.

– Не надо на этом спекулировать. Мы находимся в постоянном общении со всеми потенциальными кандидатами, проявляющимся интерес. Они должны соответствовать серьезным требованиям КХЛ, быть финансово обеспеченными как минимум на три ближайших сезона. Как только появится конкретика, то вы об этом узнаете. (Михаил Зислис)