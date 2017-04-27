Дмитрий Чернышенко: "Новое соглашение КХЛ и ФХР будет рассчитано на четыре года"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига подпишет новое соглашение с Федерацией Хоккея России на четыре года. Руководитель отметил, что взаимопонимание с ФХР укрепляется с каждым годом.

– Если действующее соглашение с ФХР было трехлетним, то новое будет подписано уже на четыре года, – цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. – В нем, кстати, предусмотрена возможность продления на такой же срок. С каждым годом наше взаимопонимание с федерацией укрепляется, поэтому с оформлением нового договора не возникло никаких затруднений. Скоро мы официально о нем объявим.

Лига в прошлом трижды обнародовала зарплатные бюджеты клубов, но делала это по согласованию с ними. Эксперимент получился достаточно интересным, и нельзя исключать возвращения к нему в будущем. При единой позиции лиги и клубов это вполне возможно.