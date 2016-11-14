Дмитрий Чернышенко: "Нет сомнений, что новокузнецкий "Металлург" доиграет сезон"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что у новокузнецкого "Металлурга" существуют проблемы в связи с долгами. Ранее сообщалось, что задолженность "Кузни" составляет более 45 миллионов рублей и есть вероятность, что команда не сможет завершить сезон.

- Да, у нас есть информация, что клуб имеет определенные долги перед поставщиками. Но проблем с этим не будет, они со всеми рассчитаются, - приводит слова Чернышенко "Р-Спорт". - Скрывать проблемы с финансированием клуба бессмысленно, мы следим внимательно за их состоянием. Давайте так: у меня нет ни малейшего сомнения, что "Металлург" доиграет сезон.