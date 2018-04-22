20:16 22 апреля | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Нельзя говорить, здорово ли, что победили не СКА и не ЦСКА"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги сезона-2017/18. Руководитель лиги отметил, что в КХЛ еще будут обсуждать вариант с возможностью введения перекрестных матчей в плей-офф.

– Здорово для лиги, что победил не СКА и не ЦСКА, а "Ак Барс"?

– Нельзя так говорить, что это здорово или не здорово. У СКА и ЦСКА серьезные планы по усилении молодежной составляющей. Технический уровень Билялетдинова, его наработок, был безупречным. Здесь мастерство и сыграло роль.

– Такой результат ставит крест на идее перекрестного плей-офф в полуфиналах?

– Решение об этом не было принято, это было озвученное предложение. Такая возможность еще есть, мы еще будем это обсуждать. Но мы видим, что "Запад" и "Восток" сбалансированны. Еще раз обсудим и вас проинформируем. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wasp00000

Для того,чтобы цска и ска Оба в финал?Вот губищу раскатали!

20:40 22 апреля

shpakЪ

не то что нельзя, а НУЖНО так говорить.

20:26 22 апреля

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