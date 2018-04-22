Дмитрий Чернышенко: "Нельзя говорить, здорово ли, что победили не СКА и не ЦСКА"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги сезона-2017/18. Руководитель лиги отметил, что в КХЛ еще будут обсуждать вариант с возможностью введения перекрестных матчей в плей-офф.
– Здорово для лиги, что победил не СКА и не ЦСКА, а "Ак Барс"?
– Нельзя так говорить, что это здорово или не здорово. У СКА и ЦСКА серьезные планы по усилении молодежной составляющей. Технический уровень Билялетдинова, его наработок, был безупречным. Здесь мастерство и сыграло роль.
– Такой результат ставит крест на идее перекрестного плей-офф в полуфиналах?
– Решение об этом не было принято, это было озвученное предложение. Такая возможность еще есть, мы еще будем это обсуждать. Но мы видим, что "Запад" и "Восток" сбалансированны. Еще раз обсудим и вас проинформируем. (Игорь ЕРОНКО)
wasp00000
Для того,чтобы цска и ска Оба в финал?Вот губищу раскатали!
20:40 22 апреля
shpakЪ
не то что нельзя, а НУЖНО так говорить.
20:26 22 апреля