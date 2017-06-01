19:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "Некорректно говорить, что КХЛ займется развитием детского спорта"


Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не будет заниматься развитием детского хоккея в стране, а лишь поспособствует этому. Ранее руководитель заявлял, что регионы смогут экономить порядка 5 миллиардов рублей в год в связи с сокращением финансирования клубов.

– Не совсем корректно говорить, что КХЛ займется развитием детского спорта и хоккейной инфраструктуры, так как это прерогатива Минспорта и ФХР, – цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. – Лига может лишь способствовать этому. Как я уже говорил ранее, 60 миллионов рублей из стабилизационного фонда КХЛ будут передаваться ФХР ежегодно на финансирование детско-юношеского спорта в соответствии с целевой программой, которую должен будет утвердить Совет директоров КХЛ.

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http://rsport.ru/hockey/20170601/1121240091.html

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