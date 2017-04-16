Дмитрий Чернышенко: "Не соответствующие критериям КХЛ клубы будут заменяться на те, которые стремятся войти в лигу"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в ближайшее время совету директоров лиги будет представлен новый план развития организации, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также руководитель отметил, что после утверждения новой стратегии КХЛ, лига будет решать, какие клубы продолжат свое выступление в чемпионате.

– Сейчас вовсю обсуждается судьба "Югры" и "Кузни". Существует ли вероятность, что они действительно покинут КХЛ?

– Смотрите, у нас, как вы помните, завершился трехлетний период вывода КХЛ на устойчивый уровень, – сказал Чернышенко. – И сейчас мы будем предлагать уже совету директоров стратегию развития лиги на семь лет. Где будут различные сценарии развития. В том числе есть сценарии, которые подразумевают, что клубы, которые по совокупности критериев не будут соответствовать уровню лиги, будут заменяться на те клубы, которые стремятся войти в нашу лигу. Здесь мы будем последовательны, сначала утвердим стратегию, потом согласуем критерии, которые необходимы будут для того, чтобы определять, какие клубы будут играть в лиге. А дальше уже будем принимать решение. Поэтому я бы сейчас воздержался от упоминания каких-то конкретных клубов. Но то, что мы будем работать на то, чтобы стимулировать клубы и их владельцев на более эффективную работу, на больший профессионализм, на лучший спортивный результат, в том числе – под давлением возможного отчисления этих клубов из лиги, это действительно факт, и мы об этом говорим.

– Есть ли дата, к которой вы хотите определиться по числу клубов на следующий сезон?

– У нас запланирован совет директоров, на котором мы планируем подведение итогов по сезону после чемпионата мира. В конце мая мы все соберемся и расскажем. Хотел бы напомнить всем тем клубам, которые еще не подали свои финансовые заявки и документы, что 30 апреля закрывается прием этой информации. И больше уже не будет приниматься.