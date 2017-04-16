Дмитрий Чернышенко: "Медвешчак" - все? Давайте не будем опираться на слухи"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что решение об участии хорватского "Медвешчака" в лиге еще не принято окончательно, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также руководитель отметил, что удивлен выступлением "Куньлуня" в своем первом сезоне в КХЛ.

– "Медвешчак" уже точно все?

– Давайте дождемся конкретных сроков, – сказал Чернышенко. – Не будем забегать вперед, и опираться на всякие слухи.

– Что скажете о выступлении "Куньлуня" в этом сезоне?

– Я думаю, что никто не ожидал, что новичок сразу выйдет в плей-офф. Поэтому стоит их отметить. Команда показывает очень серьезный уровень. Надеюсь, что они сохранят такой темп. У нас громадье планов по взаимодействию с Китаем, потенциально самым большим рынком в мире. КХЛ намерена играть серьезную роль на территории Китая. Мы оказываем всю необходимую методологическую поддержку, чтобы хоккей там развивался. Не исключаю появления каких-то новых клубов оттуда.