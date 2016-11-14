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Дмитрий Чернышенко: "Медвешчак" в Лондоне? Не могу комментировать слухи"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отказался комментировать информацию о возможном переезде "Медвешчака" в Лондон. Клуб из Загреба дебютировал в КХЛ в 2013 году. В последнее время он испытывает финансовые проблемы.

- Я по должности своей не могу комментировать слухи, - цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. - Уверяю, что вы сразу узнаете, если к нам поступит официальная заявка от какого-нибудь города. Все эти варианты с Миланом, Парижем, Лондоном или любым другим городом – это все на уровне непроработанной информации, по крайней мере пока. Есть стандартная форма заявки на участие, этот путь проходил "Куньлунь", который выполнил все требования регламента.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161114/1112222319.html

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